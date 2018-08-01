بالفيديو.. ممرض يعتدي على مواطن بمستشفى الأغواط

تعرّض مواطن بولاية الأغواط للضرب، من طرف ممرض بقسم الولادة .

وحسب فيديو الذي تمّ تداوله على منصات التواصل الإجتماعي، فإن الممرض قام بضرب المواطن بكلّ وحشيّة.

وقام المواطن من خلال الفيديو بتوجيه رسالة إلى والي ولاية الأغواط عن الوضعية الكارثية التي عاشها في المستشفى .

حيث تعرض للتعنيف أمام أعين أمّه وابنه.

وأكّد المواطن بأنّ هذا الممرض لم يحترم أخلاقيات المهنة، وحتى المواطنين والمؤسسة الإستشفائية.

وكان المواطن طلب من الممرض أن تبيت أمّه مع زوجته التي خضعت لعملية جراحية، حيث تحتاج للمساعدة خاصة في الليل.