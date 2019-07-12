بالفيديو.. ممر شرفي للاعبي الخضر من الإعلاميين الجزائريين في مصر

وقف الإعلاميون الجزائريون المتواجدين بمصر، في ممر شرفي، للاعبي المنتخب الوطني، نظير تأهلهم لنصف نهائي “الكان”.

واختار الإعلاميون الجزائريون، هذه الطريقة، لتحية، وشكر لاعبي المنتخب الجزائري، على المجهودات التي بذلوها لحد الآن في “كان” مصر 2019.

وبالخصوص، بعد المباراة الرجولية التي قدمها رفقاء القائد رياض محرز، أمام منتخب كوت ديفوار، أمس الخميس، لحساب ربع نهائي أمم إفريقيا.

وجاءت هذه الخرجة، مع انطلاق الحصة التدريبية التي أجراها بدلاء الخضر، رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي، على ملعب “بيترو سبورت”، اتسعدادا لمواجهة نيجيريا، لحساب نصف نهائي كان 2019.