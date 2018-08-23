بالفيديو.. مناجير “جيغو”:”هذه هي حقيقة رفض موكلي الإلتحاق بالخضر”

أكد “محمد بن شنافي” مناجير لاعب سبارتاك موسكو الروسي “سامويل جيغو” أن رفض الأخير الإلتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري يعود لعدم إحساسه بالإنتماء للجزائر.

وقال محمد بن شنافي في إتصال هاتفي بتلفزيون النهار اليوم الخميس:”جيغو لا يشعر بتاتا بأنه جزائري وبعض الصحفيين هم من أرادو جعله جزائري”.

“سامويل جيغو ليس جزائري وليس لديه الحق في تمثيل الجزائر من الناحية القانونية وحتى لو أراد تمثيل الخضر فلن يستطيع”.

“جيغو لا يُريد اللعب للجزائر ولن يستطيع في نفس الوقت لأنه لا يملك أي رابط مع الجزائر وجدة جدته مولودة في الجزائر فقط”.

“جيغو فرنسي ويحترم الشعب الجزائري لذلك رفض تمثيل الخضر ونشكر الإتحاد الجزائري لكرة القدم على إهتمامه بموكلي”.