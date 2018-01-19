بالفيديو.. منادي:”عليق راجل.. وحداد حرش عليا البلطجية في 2011″

إتهم “عيسى منادي” الرئيس السابق لفريق “إتحاد عنابة” الرئيس الحالي “لإتحاد العاصمة” “ربوح حداد” بأنه كان يستعمل “البلطجية” للفوز ببولوغين.

وقال “منادي” سهرة اليوم الجمعة خلال نزوله ضيفا على برنامج “داخل ال”18 في تلفزيون النهار:”عليق راجل وأنا أشهد له بذلك”.

“عكس ذلك خليفته في رئاسة الإتحاد ربوح حداد كان يستعمل العنف وحرش علينا les videurs في موسم 2011 بملعب بولوغين عندما كنت رئيسا لفريق إتحاد عنابة”.

وأضاف منادي:”كاين رئيس يخلص العيباد باه يضربو الفريق الضيف وهو يتخبى وهناك رئيس هو من يقوم بذلك شخصيا”.