بالفيديو…مناصران مغربيان يهديان تذكرة مباراة لمشجعين جزائريين

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعا مصورا لمشجعين مغربيين قدما تذكرتين لمناصرين جزائريين بدون مقابل لمشاهدة المباراة التي جمعت المغرب ضد إسبانيا، أمس، لرسم دوري المجموعات من كأس العالم بروسيا.

وقدم المناصرين المغاربيين للمشجعين الجزائريين تذكرة يبلغ قيمتها 400 دولار، وذلك بعدما نفذت جميع التذاكر.

وخرج المنتخب المغربي من الدور الأول لمنافسة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا بعد تسجيله خسارتين وتعادل.