بالفيديو.. مناصرون يقتحمون الميدان ويشاركون فريقهم في تسجيل هدف!

اقتحم مناصرون في قسم مابين رابطات، المجموعة الشرقية، أرضية الميدان، خلال مباراة ناديهم أمس، وساهموا بطريقة مباشرة في تسجيل هدف.

وصنعت المباراة بين المضيف نجم بني ولبان، وضيفه وداد زيغود يوسف، برسم الجولة الـ 26، والتي انتهت بتعادل إيجابي بنتيجة 2-2، جدلا واسعا، في ظل حاجة كل طرف للنقاط الثلاث في صراع البقاء.

وانتشرت مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مشاركة جماهير بني ولمان، فريقهم الذي كان متخلفا في النتيجة بثنائية نظيفة، في ركنية من خط التماس، وهي الركنية التي جاء منها هدف تقليص النتيجة قبل التعديل بضغط من الجماهير.

كما أظهرت اللقطات، اعتداء أنصار نادي بني ولبان، على لاعبي الفريق القسنطيني، وداد بلدية زيغود يوسف، ولاسيما الحارس الذي تعرض للضرب من أحد المناصرين في لقطة تسجيل الهدف، وأمام أعين الحكم.