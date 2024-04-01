بالفيديو.. مناصر جزائري يتنقل إلى السعودية لملاقاة محرز

صنع مناصر جزائري، الحدث مؤخرا في السعودية، وعبر مواقع التواصل الإجتماعي، للطريقة التي اختارها لابراز حبه لنجم وقائد المنتخب الوطني رياض محرز.

وقام المناصر الجزائري، بالتنقل بسيارته الخاصة، من الجزائر وإلى غاية السعودية، بهدف ملاقاة قائد الخضر، ونجم نادي الأهلي السعودي رياض محرز.

وسجل المناصر الجزائري تواجد أمام ملعب نادي الأهلي السعودي، أين انتظر نهاية الحصة التدريبية، للنادي السعودي من أجل ملاقاة محرز.

وعقب نهاية هذه الحصة التدريبية، حظي المناصر الجزائري بفرصة ملاقاة رياض محرز، الذي أخذ معه صور تذكارية، قبل مغادرته الملعب، في حادثة فريدة، حظيت بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.