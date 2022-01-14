بالفيديو.. مناصر جزائري يذرف الدموع من اجل مشاهدة محرز وزملائه

صنع مناصر جزائري إبن مدينة وهران الحدث بفضل تنقلاته التاريخية لمشاهدة رياض محرز وزملائه في مباريات كان الكاميرون.

وتنقل إبن مدينة وهران إلى تونس بعدها مباشرة إلى مصر أين احتجز لساعات. قبل أن يتدخّل احد أفراد الشرطة المصرية الذي ساعده في التنقل إلى الفندق وحجز له إقامة يوم. قبل التنقل مباشرة إلى الكاميرون.

كما عبّر المناصر الشاب عن سعادته الكبيرة إثر وصوله إلى دوالا الكاميرونية بأمان في حديثه لـ “النهار” والدموع تنهمر على عينه.

إلى جانب ذلك. أكّد أن أخاه ووالده هما الذان كانا وراء تنقله و التكفّل بمصاريف الرحلة “الغير العادية”.

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