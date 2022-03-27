بالفيديو.. مناصر للخضر يغامر بحياته لاقتناء تذكرة المباراة الفاصلة

صنع أحد مناصري المنتخب الوطني، اليوم الإحد، الحدث من أمام ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، خلال سعيه لاقتناء تذكرة المباراة الفاصلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، لمناصر غامر بحياته لتخطي الحشود، والتقدم لشراء تذكر المباراة.

كما ظهر هذا المناصر، وهو متشبث بجدار متجها نحو أكشاك بيع التذاكر، متجاوزا بذلك الحشود الغفيرة.

يذكر أن عملية بيع تذاكر مبارا الجزائر والكاميرون، انطلقت صباح اليوم الإثنين، ولقت اقبال كبير من أصنار الخضر.

https://www.facebook.com/watch/?v=2238873152926638&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing