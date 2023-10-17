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الرياضة

بالفيديو.. مناصر يتسبب في إصابة كريستيانو رونالدو

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. مناصر يتسبب في إصابة كريستيانو رونالدو
رونالدو
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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إصابة على مستوى رجله اليمنى على يد مشجع إقتحم الملعب خلال مباراة البرتغال ضد البوسنة بعدما حاول التقاط صورا معه.

وكان نجم النصر السعودي قد تعرض إلى الإصابة رغم تدخل الأمن ورافقت المشجع الى خارج الملعب، قبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير.

وكان المنتخب البرتغالي قد حل ضيفا على نظيره البوسني ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

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