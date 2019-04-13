بالفيديو.. مناضلو الأفافاس يطردون علي العسكري من مقر الحزب

ثار عشرات المناضلين لجبهة القوى الاشتراكية، بالإضافة لبعض أعضاء المجلس الوطني، علىمنسق الهيئة الرئاسية للحزب، علي العسكري، حيث قاموا باقتحام الحزب وطرده من داخله.

وقد نظم مناضلو الافافاس ، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، أمام المقر الوطني للحزب، بالعاصمة، طالبوا فيها برحيل، علي العسكري.

وتحدث المناضلون وأعضاء مجلس الافافاس في عديد المرات، عن ما أسموه التصرفات غير اللائقة، والقانونية، لعلي العسكري.

حيث اتهموه بمحاولة السيطرة على الأفافاس، والخروج عن الخط السياسي لمؤسسه الراحل، حسين آيت أحمد.