بالفيديو.. منال حدلي تتوج بجائزة أفضل مغنية شابة بالمغرب العربي

توجت النجمة الجزائرية الشابة، منال حدلي، بلقب أفضل مغنية جزائرية شابة بالمغرب العربي لسنة 2019، في مهرجان “كازا آرت” بالمغرب.

وعرف المهرجان، حضور فنانين ونجوم من مختلف الدول العربية، على غرار المطرب المصري محمد حماقي، والنجم الجزائري كادير الجابوني.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، رحبت النجمة الجزائرية، بجميع الفنانين الحاضرين بالمهرجان، مذكرة أن الجزائر والمغرب بلد واحدـ

كما عبرت منال حدلي، عن سعادتها بهذا التتويج، والذي أهدته لبلدها الغالي الجزائر، وعائلتها، مؤكدة أن هذه الجائزة ستحفزها على العمل أكثر.

وتسلمت الفنانة درع التكريم، من طرف مصمم الأزياء الجزائري العالمي، كريم آكروف.

وعرفت آخر أغاني النجمة الجزائرية، منال حدلي، نجاحا كبيرا، على غرار أغنيات، “تحملت معاك”، و” ma vie en rose”، والأغنية الوطنية “عليك مني سلام”.