بالفيديو.. منال حدلي تلهب الأجواء في أول حفل لها

أحيت النجمة الجزائرية، منال حدلي، أول حفل فني خاص لها، بقاعة إبن خلدون بالعاصمة، من تنظيم مؤسسة ثقافة وفنون لولاية الجزائر.

وقدمت الفنانة في الحفل، والذي عرف حضورا جماهيريا كبيرا، باقة مميزة من الأغاني والتي تحمل طبوع مختلفة، كالحوزي والأندلسي والعاصمي والراي، والدبكة اللبنانية.

وتألقت منال حدلي في الحفل، بفستان أحمر من توقيع المصمم المبدع، شوقي توازي.

وعلى هامش الحفل، قالت الفنانة لميكروفون النهار، أن نجاح حفلها كان بفضل حب الناس لها والذي جاء من عملها الدؤوب ليلا ونهارا.

كما كتبت حدلي على صفحتها بانستغرام: ” الحمد لله كان حفل 100 بالمئة ناجح، و هذا بفضل الله و بفضلكم جمهوري الحبيب”.

مضيفة: “أشكر كل من جاء من قريب ومن بعيد، واعتذر من كل من لم يستطع الدخول بسبب امتلاء القاعة واوعدكم في المرة القادمة بقاعة أكبر”.

كما تقدمت الفنانة، بجزيل الشكر إلى فرقتي الموسيقية على العمل المذهل وإلى الفريق التقني، وشكرت مؤسسة فنون وثقافة على التنظيم الرائع.