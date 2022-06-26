بالفيديو.. منتخب أقل من 18 سنة ينهي الشوط الأول بفوز بهدف نظيف أمام إسبانيا

تمكن المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 18 سنة من فتح باب التسجيل امام المنافس إسبانيا في منافسة ألعاب البحر الابيض المتوسط.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الاول بهدف مقابل صفر في المباراة التي تجري بملعب سيق الأولمبي وسط حضور جماهيري كبير جدا.

وسجلّ المنتخب الوطني في الدقيقة 27 من عمر الشوط بعد عدة تمريرات من اللاعبين. الأمر الذي يؤكد التجانس الذي وجد بين اللاعبين وتحسّن مردود اللعب.

كما يسعى المنتخب الوطني لتحقيق إنطلاقة مثالية قبل الموعد الهام أمام كل من فرنسا والمغرب.