بالفيديو.. منتخب السنغال يخوض آخر حصة تدريبية قبل نهائي الشان

أجرى منتخب السنغال للمحليين، أمسية اليوم الحمعة، آخر حصة تدريبية له، تحسبا لنهائي الشان الذي سيجمعهم بالمنتخب الوطني.

وخاص لاعبي المنتخب السنغالي حصتهم التدريبية الأخيرة تحضرا للنهائي، بملحق ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

كما يسعى مدرب منتخب السنغال بابي تياو، لوضع آخر الروتوشات على تشكيلته، تحسبا لمواجهة محليي المنتخب الوطني.

يذكر أن نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين (الشان)، سيجمع المنتخب الوطني، بنزيره السنغالي، غذا السبت بملعب “نيلسون مانديلا” انطلاقا من الثامنة والنصف.