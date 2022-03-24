بالفيديو.. منتخب الكاميرون يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة الخضر

أجرى منتخب الكاميرون، أمسية اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية لهم، بملعب “جابوما”، قبل ماجهة الغد أمام المنتخب الوطني.

وقاد الناخب الكاميروني، ريغوبرت سونع، هذه الحصة التدريبية، التي كانت مفتوحة أمام الصحافة، لربع ساعة فقط.

كما سجل رئيس الاتحاد الكاميرون لكرة القدم، إيتو سامويل، تواجده بملعب “جابوما”، لحضور هذه الحصة التدريبة الأخيرة للأسود الغير مروضة.

وتعد هذه آخر استعدادات المنتخب الكاميرون، قبل مواجهة السد، التي ستجمعهم بالمنتخب الجزائري، غدا الجمعة.