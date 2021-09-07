بالفيديو.. منتخب بوركينافاسو يعدل النتيجة عن طريق تابسوبا

تمكن المنتخب البوركينابي من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ64 من عمر المباراة عن طريق اللاعب عبد الفيصل تابسوبا بعد سيطرة أشبال المدرب كامو مالو على مجريات الشوط الثاني من المباراة وتراجع أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي للدفاع.

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