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الرياضة

بالفيديو.. منتخب بوركينافاسو يعدل النتيجة عن طريق تابسوبا

بقلم يونس رزيق
بالفيديو.. منتخب بوركينافاسو يعدل النتيجة عن طريق تابسوبا
فرحة لاعبي منتخب بوركينافاسو بعد تعديل النتيجة
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تمكن المنتخب البوركينابي من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ64 من عمر المباراة عن طريق اللاعب عبد الفيصل تابسوبا بعد سيطرة أشبال المدرب كامو مالو على مجريات الشوط الثاني من المباراة وتراجع أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي للدفاع. 

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