بالفيديو.. منتخب سيراليون يصل ملعب “جابوما”

إلتحق منتخب سيراليون بملعب “جابوما” بدوالا الكاميرونية قبل ساعة و نصف ساعة من إنطلاق المباراة أمام الجزائر.

ومن المنتظر. أن يعلن مدرب منتخب سيراليون عن التشكلية الأساسية قبل ساعة من المباراة. كما يسعى للإطاحة بالمنتخب الوطني رغم صعوبة المهمة.

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تنقل عدد كبير من الجماهير في مدينة دوالا الكاميرونية إلى الفندق الذي يقيم به الخضر لاستقبال حافلة المنتخب الوطني.

وكان النجم رياض محرز الاكثر طلبا من قبل الجماهير القاطنة بمدينة دوالا والعشرات من الجزائريين الذين كانوا حاضرين.

كما هتفت الجماهير الحاضرة بنجم مانشيستر سيتي الذي صنع الحدث أينما حلّ و ارتحل بالكاميرون.

يستهل المنتخب الوطني مبارياته اليوم أمام منتخب سيراليون في إطار مباريات المجموعة الخامسة من البطولة الإفريقية بالكاميرون.

وستكون الجماهير الجزائرية على موعد مع متابعة ما سيفعله النجم رياض محرز وزملائه بملعب “جابوما”. بعدد من القنوات أبرزها “بي أن سبورت 1” على النيلسات و “بي ان سبورتس ماكس”1 و 2.

كما سينقل التلفزيون العمومي المباراة عبر قناة “الأرضية” و”السادسة”. يذكر، أن المباراة ستجري بداية من الثانية زوالا بالتوقيت المحلي.

ووجه النجم الدولي الجزائري رياض محرز رسالة قوية ليلة مواجهة سيراليون الأولى في الكان.

قائد الخضر نشر صورة له من الحصة التدريبية لأبطال إفريقيا التي جرت الإثنين بدوالا الكاميرونية.

كما أرفق نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعبارة:”دعنا ننطلق إن شاء الله”.

ويواجه الخضر منتخب سيراليون الثلاثاء بداية من الساعة الثانية زوالا بملعب جابوما في افتتاح مشوارهم في الكان.