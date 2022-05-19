بالفيديو.. منتخب فلسطين يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة الأولمبيين وديا

حل وفد منتخب فلسطين الأولمبي اليوم الخميس بمطار هواري بومدين بالعاصمة تحسبا. لمواجهة المنتخب الجزائري الأولمبي وديا في مناسبتين.

واستقبل وفد منتخب فلسطين سفير فلسطين بالجزائر .

كما قال سفير دولة فلسطين في الجزائر فارس أبو عيطة. عن الإستقبال الحافل في تصريح لـ “النهار” اليوم “الجزائر تدعم فلسطين في كل المجالات سياسيا و رياضيا. ونحن سعداء جدا بالمباراة المقبلة ونتمنى التوفيق”.

كما أضاف “كل الزيارات لوفدنا إلى الجزائر. هو بمثابة تأكيد على حضور فلسطين. في كل المستويات. ولكي يعلم الجميع أن الجزائر تقف مع فلسطين”.

كما ختم “نحن نقدر هذه الوقفات المشرفة للجزائر و الجزائريين”.

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