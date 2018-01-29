بالفيديو.. منحنا 413 ألف تأشيرة ونسعى لتحسين الخدمات أكثر بنظام جديد

كشف السفير الفرنسي بالجزائر أن عدد منح التأشيرات الممنوحة للجزائريين تضاعف في مدة 5 سنوات.

وأضاف كزافييه دريانكورت، أنه بعدما كان عدد التأشيرات الممنوحة 200 ألف وصل إلى 413 ألف اليوم وهذا العدد لايستهان به.

وقال إنتقلنا من مرحلة التقليدية إلى مرحلة التصنيع مستدلا بذلك بمصنع رونو بعد أن كان يركب أصبح اليوم يصنع .

كما أن هناك 3 قنصليات عامين في الجزائر تقوم بإصدار التأشيرات،وهي تمر بمرحلة إنتقالية .

حيث أنه تم تغيير متعامل TLS المسؤول عن إستقبال ملفات التأشيرات بمتعامل السويسري VFS.

ففي منطقة وهران لم يتم تغيير المتعامل TLS وإنما تغير في العاصمة وأصبح VFS .

كما قال أيضا خلال ندوة صحفية قام بها اليوم على هامش زيارته لمصنع رونو TLS أو VFS تعالج الملفات فقط، والفنصلية هي من توافق على التأشيرة.

وللإشارة، فقد زار اليوم الاحد السفير الفرنسي مصنع رونو بواد تليلات في وهران.