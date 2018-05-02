بالفيديو.. منح أوسمة مصاف الإستحقاق الوطني لكبار الأدباء والمفكرين الجزائريين والأجانب

تم اليوم بأوبرا بوعلام بسايح تكريم أدباء ومفكرين ن جزائريين واجانب بمنحهم أوسمة مصاف الاستحقاق الوطني.

عرفانا و امتنانا لما قدموه من أعمال فكرية وإبداعية.

و جرى حفل التكريم برئاسة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.

و شملت قائمة المكرمين التي ا 29 شخصية من الإحياء والمتوفين منها ثلاث شخصيات اجنبية عرفت بمواقفها المساندة للثورة الجزائرية .

وتنوعت قائمة المكرمين بين المفكرين والشعراء والكتاب والباحثين والمبدعين في شتى الانواع الفنية من ممثلين و موسيقيين و فنانين تشكيلين .

واسدي وسام الاثير لاربع شخصيات متميزة و يتعلق الامر لمين بشيشي ملحن وموسيقي ووزير سابق.

والدكتور سعيد شيبان طبيب ومناضل واكاديمي والدكتور زهير ايحدادن والدكتور مولاي بلحميسي مؤرخ من مدينة مازونة ولاية غليزان .

كما اسدي وسام الجدير للدكتور وعالم اجتماع جيلالي اليابس و الشاعران بختي بن عودة والشاعر صالح خرفي.

والشاعرة والصحفية زهرة رابحي المدعوة صفية كتو والمفكر والصحفي الطاهر بن عيشة.

كما كرم الممثل طه العامري والفنانة الراحلة نورة والمغني وراد بومدين والممثل حسن بن زراري و الموسيقي مصطفى سكندراني.

والسينمائي بوجمعة كاراش والتشكيلي الراحل صالح حيون والتشكيلية الرسامة سهيلة بلبحار.

كما اسدي وسام الجدير لثلاث شخصيات اجنبية عرفت بمواقفها المؤيد الشجاعة مع الثورة الجزائرية.

وهي الحبيب اللمسي شيخ الناشرين العرب من تونس والذي كانت له قصة طويلة مع إحياء التراث الجزائري.

كما كرم بوسام الجدير الشاعر والناقد المصري الدكتور أحمد عبد المعطي حجازي.

الذي وقف الى جانب الثورة الجزائرية باشعاره منها قصيدة اوراس سنة 1959.

والمخرج الفرنسي روني فوتييه الذي شارك في الثورة التحريرية وقام بتصوير المعارك في ارض الواقع.

وساهم في ميلاد السينما الجزائرية و في تكوين المخرجين.

وذكر ميهوبي في كلمته ان هذا التكريم الذي اقيم تحت رعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “تحية وعرفانا” لما قدمه المكرمون.

وعقب حفل التكريم عرضت أوبرات “الفجر والمقصلة” للمخرج مولاي ملياني محمد مراد.

من تأليف الكاتب والروائي عز الدين ميهوبي وتلحين المرحوم بلاوي الهواري .

تسرد هذه الأوبرات في ساعة و30 دقيقة من العرض وقائع محاكمة شهيد المقصلة أحمد زهانة المدعو “زبانة”.

الى غاية تنفيذ حكم الاعدام في حقه من قبل المستعمر الفرنسي .

كما تبرز أيضا قصة الشهيد أحمد زبانة في آخر أيام حياته في ديكور وكوريغرافيا مميزة.