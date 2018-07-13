بالفيديو.. منطقة النشاطات الصناعية بسيدي الشيخ تتحول إلى مدينة الأشباح‎

تعرف منطقة النشاطات الصناعية بالأبيض سيدي الشيخ ولاية البيض حالة من الركود والسكون، نتيجة عدم إستغلالها من قبل المستفيدين.

وكلّف إنجاز هذه المنطقة الصناعية سنة 2014 مبلغ قيمته يفوق 20 مليار سنتيم، على مساحة تقدر بأزيد من 15 هكتار.

وتم إعتماد 6 ملفات في نشاطات صناعية متنوعة، ويفترض أنها تحتوي على أكثر من 20 مشروعا إستثماريا.

إلا أنها لم تجسد على أرض الواقع بعد، بالرغم من إستفادت أصحابها من القروض.

لتبقى منطقة النشاطات الصناعية بهذه البلدية عبارة عن مدينة الأشباح، فلا مشاريع إستثمارية ولاشيء من هذا القبيل.