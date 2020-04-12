بالفيديو.. منيري: “بن عربية هو من بادر بإقناع المحترفين لحمل ألوان الخضر”

كشف الدولي الجزائري السابق، مهدي منيري، الدور الذي لعبه مواطنه علي بن عربية، في إعادة بعث الروح في المنتخب الوطني، قبل 20 سنة.

وصرح مهدي منيري، عبر “تويتر”: “بعد نيل الجزائر كأس أمم إفريقيا 1990، المنتخب الوطني دخل في دوامة بسبب أوضاع البلاد في تلك الفترة، وشهد تراجع كبير”.

وأضاف الدولي الجزائري السابق: “بحلول سنة 2000، بادر بن عربية، في إقناع اللاعبين المحترفين في فرنسا، لتمثيل الخضر”.

وأردف: “كنا مجموعة من 5 أو 6 لاعبين، بلياي، أجاووت، وغيرهم، وافقنا على هذا الإقتراح، لمساعدة بلدنا، في محاولة منا لإعطاء بعد آخر لمنتخبنا”.

وتابع مهدي منيري: “الآن وبعد 20 سنة منتخبنا الوطني نجح في التحدي، وتمكن من احراز كأس أمم إفريقيا من جديد، بفضل مجموعة من اللاعبين الذين ينشط أغلبهم في مختلف البطولات الأوروبية”.