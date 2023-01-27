بالفيديو.. من سارسيل للفوز بالبريمرليغ.. قصة محرز تُعرض قريبا !

كشف الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، عن عرض قصة النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، قريبا.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الجمعة فيديو تقديمي للفيلم الوثائقي.

كما اُرفق الفيديو بتصريح لمحرز قال فيه:””عندما تأتي من حيث أتيت – سارسيل – وتفوز بالدوري الممتاز.. هذا قدري”.

وستُعرض قصة الساحر الجزائري قريبا على CITY+ و RecastTV.