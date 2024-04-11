بالفيديو.. مهاجم إتحاد جدة يتعرض لاعتداء بالعصا في السعودية

تعرض الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى اعتداء و الضرب بالعصا من طرف أحد المشجعين أثناء خروجه من الملعب في مباراة إتحاد جدة والهلال السعودي في نهائي كأس السوبر.

وكان المشجع قد تعرض للرش بالماء من طرف اللاعب المثير للجدل، حسب الفيديو، المتداول، بالقرب من النفق المؤدي إلى غرف الملابس، في انتظار الكشف من قبل الإعلام السعودي عن الملاسنات التي حدثت بين الطرفين.

للإشارة، تعرض حمد الله و رفقائه في إتحاد جدة للخسارة برباعية مقابل واحد، في نهائي كأس السوبر السعودي،الذي جرى بملعب “محمد بن زايد بنادي الجزيرة” و الذي سجل منه حمد الله هدف واحد وضيع هدف شخصي عن طريق ركلة جزاء.