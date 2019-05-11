بالفيديو.. مهاجم النصرية ضحية الكاميرا المخفية “رانا حكمناك”

وقع مهاجم نصر حسين داي، فوزي يايا، ضحية الكاميرا المخفية “رانا حكمناك”، والتي أظهرت الوجه الآخر لإبن مدينة بجاية.

وأطل فوزي يايا، خلال هذا الشهر المبارك، على أنصاره، ومتابعيه، بوجه آخر، من خلال الكاميرا الخفية “رانا حكمناك”، لتلفزيون “النهار”.

وحاول مهاجم النصرية، خلال هذا البرنامج، إبراز مواهب أخرى بعيدا عن كرة القدم، كالرقص والتمثيل، للظفر بعقد إشهار، بقيمة 300 مليون سنتيم.

ورغم كل محاولات الإستفزاز التي تعرض لها فوزي يايا، خلال هذه الكاميرا المخفية، وبلوغه درجة من الغضب، إلا أنه ظل محافظا على أخلاقه العالية المعروف بها.