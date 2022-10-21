بالفيديو.. مهاجم سوسطارة يسجّل هدفا على طريقة ابراهيموفيتش
بقلم عزيز طالبي
تمكّن مهاجم سوسطارة ايمن محيوص من تسجيل هدفا جميلا في مرمى شبيبة الساورة على طريقة النجم السويدي زلان ابراهيموفيتش.
وافتتح ايمن محيوص هدفه الجميل لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي جرت، اليوم الجمعة. بملعب عمر حمادي ببولوغين.
وكان الفريق العاصمي متفوّقا على ضيفه شبيبة الساورة قبل ان يفرض اللاعب محمد عمران التعادل في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني.
🇩🇿⚽️ What a goal by USM Algiers striker Aymen Mahious doing his best Zlatan Ibrahimovic impression to score the opener against Saoura #Ligue1DZ pic.twitter.com/2St1VNKTG3
— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) October 21, 2022
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