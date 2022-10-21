بالفيديو.. مهاجم سوسطارة يسجّل هدفا على طريقة ابراهيموفيتش

تمكّن مهاجم سوسطارة ايمن محيوص من تسجيل هدفا جميلا في مرمى شبيبة الساورة على طريقة النجم السويدي زلان ابراهيموفيتش.

وافتتح ايمن محيوص هدفه الجميل لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي جرت، اليوم الجمعة. بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وكان الفريق العاصمي متفوّقا على ضيفه شبيبة الساورة قبل ان يفرض اللاعب محمد عمران التعادل في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني.

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