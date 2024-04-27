بالفيديو.. مهاجم شبيبة القبائل يسجل أغرب هدف في البطولة الجزائرية

عرفت مباراة شبيبة القبائل و المستضيف نجم بن عكنون، بملعب 20 أوت بالعناصر ضمن فعاليات الجولة 24 حدوث اغرب لقطة في عالم المستديرة المحلية.

و بدأت لقطة الهدف الثاني لأدم رجم، عندما قام فريق الكناري بلعب وضعية تماس، التي أعادها مهاجم الفريق إلى هجمة مرتدة، حيث قام مدرب نجم بن عكنون بلال دزيري بإدخال كرة ثانية من على خط التماس، التي استغلها لاعبه و مدافعه في الوقت نفسه، لتشتيت ذهن لاعب الكناري الذي كان على مقربة من منطقة عمليات النجم، لكن الخطة فشلت، و سجل ادم رجم لاعب الكناري هدفه الشخصي.

وتعمد لاعبا بن عكنون، اشراك الكرة الثانية، من اجل إجبار الحكم على توقيف المباراة، إلى أن الأخير تابع اللقطة، واحتسب الهدف بشكل شرعي.