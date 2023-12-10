بالفيديو.. مهدي عبيد هداف ويقود باشاك شهير لفوز جديد

قاد الدولي الجزائري مهدي عبيد، اليوم الأحد، ناديه باشاك شهير، لتحقيق فوز جديد، على حساب نادي هتاي سبور.

وشارك عبيد أساسيا ضمن تشكيلة ناديه باشاك شهير، في هذه المبارة التي تدخل ضمن الجولة الـ15 من الدوري التركي، في مواجهة مواطنه سفيان فيغولي، وناديه هتاي سبور.

وبرز مهدي عبيد، مع بداية هذه المواجهة، وبالتحددي في الدقيقة الـ11، أين افتتح باب التسجيل لصالح فريقه باشاك شهير.

وانتهى هذا اللقاء، بفوز مهدي عبيد، وفريقه باشاك شهير، بهدف دون رد، على حساب الضيف فريق هتاي سبور.