بالفيديو.. مهدي ليريس هداف ويمنح التأهل لسمبدوريا في كأس ايطاليا

قاد الدولي الجزائري مهدي ليريس، اليوم الإثنين، ناديه سمبدوريا، للتحقيق الفوز أمام سوديتيرول، والتأهل إلى الدور المقبل من كأس إيطاليا.

وشارك ليريس، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه سمبدوريا، في هذه المباراة التي جمعتهم بفريق سوديتيرول، برسم الدور الأول من كأس ايطاليا.

كما تمكن الدولي الجزائري من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ17 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن فريق سوديتيرول، من التعديل في الدقيقة الـ45.

واحتم الفريقان إلى ضربات الترجيح، والتي ابتسمت لمهدي ليريس، وناديه سمبدوريا، ليحققا بذلك التأهل للدور المقبل من كأس ايطاليا