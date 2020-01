بالفيديو.. مهزلة جديدة للتحكيم الإفريقي بملعب 01 نوفمبر

الحكم الرواندي “لويس هاكيزيمانا” حرم الكناري من فوز محقق كان سيجعل زملاء اللاعب حمرون في المركز الثاني مناصفة مع الرجاء ب6 نقاط.

“هاكيزيمانا” تغاضى عن منح أشبال “هوبيرت فيلود” ضربة جزاء شرعية في الدقيقة 90 بعد لمس مدافع الرجاء للكرة باليد داخل منطقة العمليات.

وبعد حادثة ملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو تأكد الجميع بان الصافرة الإفريقية في تراجع مستمر رغم المهازل الكبرى التي حدثت سابقا.

JS Kabylie absolutely robbed! A blatant handball in the box in the 90th minute but the ref doesn't award a penalty and waves play on.. #CAFCL pic.twitter.com/dJ1EvKVVoQ

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) January 10, 2020