بالفيديو.. مهزلة جديدة للتحكيم الإفريقي بملعب 01 نوفمبر

الرياضة
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بالفيديو.. مهزلة جديدة للتحكيم الإفريقي بملعب 01 نوفمبر صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سقط التحكيم الإفريقي أمسية اليوم الجمعة في المحظور مجددا بمناسبة مواجهة فريق شبيبة القبائل ضد الضيف الرجاء البيضاوي المغربي.

الحكم الرواندي “لويس هاكيزيمانا” حرم الكناري من فوز محقق كان سيجعل زملاء اللاعب حمرون في المركز الثاني مناصفة مع الرجاء ب6 نقاط.

“هاكيزيمانا” تغاضى عن منح أشبال “هوبيرت فيلود” ضربة جزاء شرعية في الدقيقة 90 بعد لمس مدافع الرجاء للكرة باليد داخل منطقة العمليات.

وبعد حادثة ملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو تأكد الجميع بان الصافرة الإفريقية في تراجع مستمر رغم المهازل الكبرى التي حدثت سابقا.


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