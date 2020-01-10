بالفيديو.. مهزلة جديدة للتحكيم الإفريقي بملعب 01 نوفمبر

سقط التحكيم الإفريقي أمسية اليوم الجمعة في المحظور مجددا بمناسبة مواجهة فريق شبيبة القبائل ضد الضيف الرجاء البيضاوي المغربي.

الحكم الرواندي “لويس هاكيزيمانا” حرم الكناري من فوز محقق كان سيجعل زملاء اللاعب حمرون في المركز الثاني مناصفة مع الرجاء ب6 نقاط.

“هاكيزيمانا” تغاضى عن منح أشبال “هوبيرت فيلود” ضربة جزاء شرعية في الدقيقة 90 بعد لمس مدافع الرجاء للكرة باليد داخل منطقة العمليات.

وبعد حادثة ملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو تأكد الجميع بان الصافرة الإفريقية في تراجع مستمر رغم المهازل الكبرى التي حدثت سابقا.