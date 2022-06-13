بالفيديو.. مواجهة بين ذئب وقطة تحصد ملايين المشاهدات

سجلت كاميرا مراقبة لمنزل في مدينة سورفسايد بيتش الشاطئية بولاية تكساس الأميركية مواجهة شرسة، بين قطة منزلية وذئب حاول أن يخطفها ليضمن “وجبة العشاء”.

وفي الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات، هاجم ذئب “كويوتي” قطة على شرفة منزل. ولكن القطة دافعت عن نفسها، وحاولت القفز على وجه الذئب لإضعافه.

لكن الذئب المتوحش أحكم فكيه سريعا في ظهرها، لتقاوم القطة مرة أخرى، وتقوم بمقاومة الذئب. قبل أن تقفز لأعلى الشرفة، وتبقى عالقة في القمة، بينما ابتعد الذئب يائسا.

الفيديو حصد مئات الملايين من المشاهدات على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت التعليقات سعيدة جدا بنجاة القطة الشجاعة من فك الذئب المفترس.

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