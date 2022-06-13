بالفيديو.. مواجهة بين ذئب وقطة تحصد ملايين المشاهدات
سجلت كاميرا مراقبة لمنزل في مدينة سورفسايد بيتش الشاطئية بولاية تكساس الأميركية مواجهة شرسة، بين قطة منزلية وذئب حاول أن يخطفها ليضمن “وجبة العشاء”.
وفي الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات، هاجم ذئب “كويوتي” قطة على شرفة منزل. ولكن القطة دافعت عن نفسها، وحاولت القفز على وجه الذئب لإضعافه.
لكن الذئب المتوحش أحكم فكيه سريعا في ظهرها، لتقاوم القطة مرة أخرى، وتقوم بمقاومة الذئب. قبل أن تقفز لأعلى الشرفة، وتبقى عالقة في القمة، بينما ابتعد الذئب يائسا.
الفيديو حصد مئات الملايين من المشاهدات على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت التعليقات سعيدة جدا بنجاة القطة الشجاعة من فك الذئب المفترس.
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بالفيديو..زعيم المعارضة الفنزويلية يتعرض للضرب والطرد من مطعم
تعرض زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للضرب والطرد في سان كارلوس، عاصمة كوجيديس بفنزويلا.
وتم تسجيل هذه اللحظات في مقاطع الفيديو التي انتشرت بسرعة كبيرة، في غضون دقائق، على الشبكات الاجتماعية.
وكان قبيل هذا الهجوم العنيف ، تحدث جوايدو مع سكان المنطقة حول مشاكلهم واحتياجاتهم.
وأعربت فابيانا روساليس، زوجة جوايدو ، عن رأيها بشأن ما حدث: “لن ينزعنا تهديد أو كمين أو عدوان. من واجبنا ومسؤوليتنا: الوقوف إلى جانب شعبنا. أنت شجاع ، نحن فخورون بك يا خوان جوايدو “.
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رئيس فنزويلا يستقبل سفير الجزائر الجديد
سلم سفيرا الجزائر وبيرو الجديدان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية أوراق اعتمادهما إلى الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس.
وتم استقبال السفير الجزائري في قصر ميرافلوريس. حيث أعرب الرئيس الفنزويلي عن احترامه للسفير الذي عينته الجزائر، عبد القادر حجازي.
وتم تعيين السفير في سبتمبر 2021، ووصل إلى الأراضي الفنزويلية في 7 ديسمبر.
وكان الدبلوماسي الجزائري ممثلاً في كل من اليمن وإريتريا. كما شغل منصب سفير ليبيا لدى ليبيا ورئيساً لوفد بعثات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف.
وبالمثل، شغل منصب رئيس المجموعة السياسية للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين حول ليبيا.
بعد ذلك ، قدم سفير جمهورية بيرو المعين، ليبرادو أوروزكو زاباتا، أوراق اعتماده.
وقامت فنزويلا وبيرو بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل في عام 2021 بعد انتصار الرئيس بيدرو كاستيلو.
في وقت لاحق، في 7 ديسمبر، أعلنت الحكومتان موافقتهما على تبادل السفراء.
وعينت بيرو في البداية الدبلوماسي أوروزكو زاباتا سفيراً، وبسبب المشاكل الداخلية عينت فيما بعد الدبلوماسي الحالي.
من جهتها، عينت فنزويلا ألكسندر يانيز دولوز ممثلاً لها في الأراضي البيروفية.