بالفيديو.. مواطنو حساني عبد الكريم يطالبون الوالي بالتدخل في تحويل مشروع الكهرباء ومفرغة العمومية بالوادي

أقدم مواطنو وسكان حساني عبد الكريم على الاحتجاج من اجل اسماع صوتهم لوالي الولاية الذي قدم من اجل اعطاء اشارة انطلاق مشروع غاز المدينة.

اين طالبوا بردع تجاوزات المجلس الحالي في تحويل مشروع 2 كلم كهرباء فلاحية لحي المعمورة وتقسيمها على عدد من المناطق في اجراء مخالفة للدراسة المبرمجة.

وهو ما اكد عليه الوالي على ان المشروع سيتم عقد اجتماع خلال المساء وسينصف السكان .

فيما رفع سكان حي المنظر الجميل وقرية الزقم ببلدية حساني الكريم انشغالهم لوالي الولاية بالكارثة الايكولوجية التي تخلفها الروائح الكريهة للمفرغة العمومية.

التي يتم فيها صب قمامة اربعة تجمعات سكانية اضافة الى الانتشار الرهيب للخشرات الضارة والسامة.

كما تحولت حياة قاطنيه الى رعب حقيقي جراء تطاير الدخان جراء حرق القمامة، وضع بات يهددهم بامراض تنفسية وجلدية .

وطالب المواطنون من والي الولاية بضرورة التحرك لانقاذهم خاصة ان البلدية تعجز على نقل المخلفات المزلة الى مفرغات عمومية في بلديات اخرى نظرا لمحدودية وعجز الحضيرة من المعدات.

واكد والي الولاية ان انشغالهم ضمن اولوياته وانه سيتكفل به عما قريب ويجب على المواطن التحلي بالصبر ومساهمة فقط في ايصال المعلومة.

ومن جهته والب الولاية عبد القادر بن سعيد مؤكدا للسكان انه يتابع كل انشغالات المواطنين عبر نافذة شبكات التواصل الاجتماعي والذي ساعده في كشف عدد من الحقائق ودحرجة المشاكل عنهم .