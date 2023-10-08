بالفيديو.. مواطن من ذوي الهمم يمدح الرئيس تبون بقصيدة شعرية

وجّه مواطن من ذوي الهمم قصيدة شعرية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يمدحه عن “الجزائر الجديدة” وما قام به من إصلاحات وتغييرات شاملة.

وجاء في بعص أبيات القصيدة التي حملت عنوان “الجزائر الجديدة”..”تحيا الرئيس سي تبون أنت والي صالح تستاهل التمجيد.. أنت في السياسة بالي بصح أنت رايس جديد” وتابع يقول “أنت معدن غالي ذهب ماشي حديد.. الجزائر بلاد الأبطال مليون ونصف شهيد.. علامنا يبقى عالي وربي يتحقق لي في بالي ونبداو البناء والتشييد”.

كما أثنى هذا الشخص من ذوي الهمم على أعمال وإصلاحات رئيس الجمهورية الرامية إلى بناء جزائر جديدة. وطالب بالتفاتة من السلطات من أجل مساعدته.