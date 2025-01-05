بالفيديو.. مواطن يتعرض لإعتداء تسبب في كسر ذراعه و24 غرزة في الرأس لأنه إنتقد “أمير ديزاد”

شهدت بلدية تاخمارت بولاية تيارت، حادثة إعتداء خطيرة راح ضحيتها مواطن على يد 3 أشخاص مجهولين، بعدما ظهر في بنامج تلفزيوني وهو ينتقد الإرهابي أمير بوخرص المدعو أمير دي زاد.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، تعود حيثيات القضية إلى يوم الأربعاء الماضي. أين تلقى الضحية المدعو “ن.ه” إتصالا هاتفيا من طرف شخص معروف. واقترح عليه لقاءه في مكان معزول على الساعة التاسعة والنصف مساءا.

ومباشرة بعد وصول الضحية إلى المكان المحدد، تعرض لإعتداء من طرف 3 أشخاص مجهولي الهوية. كانوا يستعملون سيارة من نوع “ماستار” في تنقلهم، وهي ذات السيارة التي فروا بها بعد الإعتداء.

وتعرض الضحية البالغ من العمر 46 سنة ومن خلال مقاطع الفيديو التي تحوزها النهار، لإعتداء وحشي وهمجي. كاد يتسبب في ما لا يحمد عقباه.

وأصيب الضحية، بكسور في أنحاء مختلفة من جسمه، إضافة إلى عاهات مستديمة من جروح خطيرة في الوجه والرأس. تمت خياطتها بـ24 غرزة كاملة، مع عجز لمدة 18 يوما.

وجاء هذا الإعتداء بعد أيام قليلة من ظهور الضحية في برنامج تلفزيوني. إنتقد فيه الإرهابي المعروف بإسم “أمير دي زاد” ومحاولاته المساس باستقرار الجزائر، بإيعاز من جهات مخزنية.