بالفيديو.. مواقي يبصم على أول أهدافه بألوان النجم الساحلي

سجل المهاجم الجزائري، دادي الحسين مواقي، أمس الأربعاء، أول أهدافه بألوان ناديه النجم الساحلي، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي القربي.

وشارك الحسين مواقي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه النجم الساحلي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الدور الـ16 من كأس تونس.

وبرز المهاجم السابق لنصر حسين داي، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، مفتتحا باب التهديف في هذه المباراة التي انتهت لصالح فريقه بضربات الترجيح (5-3).

يذكر أن دادي الحسين مواقي (23 عاما)، انضم إلى نادي النجم الساحلي التونسي، في الميركاتو الشتوي المنصرم، قادما من نصر حسين داي.