بالفيديو.. مواقي يبصم على أول أهدافه بألوان النجم الساحلي

وشارك الحسين مواقي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه النجم الساحلي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الدور الـ16 من كأس تونس.

وبرز المهاجم السابق لنصر حسين داي، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، مفتتحا باب التهديف في هذه المباراة التي انتهت لصالح فريقه بضربات الترجيح (5-3).

يذكر أن دادي الحسين مواقي (23 عاما)، انضم إلى نادي النجم الساحلي التونسي، في الميركاتو الشتوي المنصرم، قادما من نصر حسين داي.

🇩🇿⚽️ Goal El Hocine Mouaki Dadi! The Algerian opens the scoring for Etoile du Sahel after just 3 minutes against Korba in the Tunisian Cup #TeamDZ pic.twitter.com/vryUSTYdeb

