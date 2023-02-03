بالفيديو.. موتسيبي يُوجه رسالة شكر للرئيس تبون

وجه رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، رسالة شكر لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

حيث قال، موتسيبي، سهرة اليوم الجمعة لوسائل الإعلام على هامش تواجده بولاية وهران.

“شعب وهران يُحب كرة القدم، وأشكره كثيرا كما أشكر أيضا رئيس الفاف واللجنة المُنظمة للشان ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

كما أضاف:”أشكر الحكومة الجزائرية ووزير الرياضة أيضا.. إفريقيا فخورة بما أُنجر في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، التي كانت رائعة جدا”.