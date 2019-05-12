بالفيديو.. موسوني يبدع في “إشهار” الكاميرا المخفية “رانا حكمناك”

وقع اللاعب السابق لشبيبة القبائل، فوزي موسوني، ضحية الكاميرا المخفية “رانا حكمناك”، أين حاول إظهار قدراته التمثيلية في إشهار.

وأظهر تلفزيون “النهار”، من خلال الكاميرا الخفية “رانا حكمناك”، لشهر رمضان، موهبة فوزي موسوني، خارج المستطيل الأخضر، وبالتحديد في مجال التمثيل.

وحاول موسوني، في البداية، المحافظة على برودة أعصابه، رغم الإستفزازات العديد، إلا أنه أن الأمر لم يدم طويلا، ليعبر فوزي عن غضبه.

يذكر أن فوزي موسوني، مهاجم دولي جزائري، سبق له حمل قميص الخضر، إضافة لعديد الأندية الوطنية أبرزها شبيبة القبائل.