بالفيديو ..موضة الشموع تغزو الأعراس الجزائرية 

أصبح ظاهرة التزين بالشموع في الأعراس الجزائرية شائعا، فبعد أن كانت تستغل في التزيين والديكور في المنازل والمحلات

أصبحت الشموع في وقتنا الحالي موضة في مختلف المناسبات والحفلات والأعراس.

وقالت منال أوجيت وهي حرفية، خلال استضافتها في قناة “النهار”، أن الشموع أصبحت تطلب بكثرة في حفالات الختان والأعراس .

وهو الأمر الذي دفعها إلى أن تبدع في تزيين الشموع بمختلف الأنواع والأشكال .

وأضافت منال، أن ديكور الشمع يستغرق وقتا من اجل إعداده.

وتمنت منال في الختام، أن تفتح محلا من أجل أن تبيع الشموع وتعلم البنات هذه الحرفة من أجل ضمان رواجها.