بالفيديو.. موظفو مطعم بيتزا يصدون اللص بالمطرقة وسلة المهملات

تعرض مطعم بيتزا في أوكلاند بولاية كاليفورنيا للسرقة أربع مرات في غضون شهر واحد. حيث أخذ موظفوه زمام الأمور بأيديهم من خلال صد اللص بمطرقة وسلة قمامة.

ولم يتعرض الموظفون في مطعم Cybelle’s Pizza للترهيب عندما اقتحم لص مساء الجمعة. محاولاً الاستيلاء على ماكينة تسجيل النقد، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”.

ثم عرضت إحدى الموظفات مطرقة، بينما قام زميلها بإلقاء سلة إعادة التدوير على الدخيل المتهور. الذي فر أخيرًا في مواجهة هذا التحول في الأحداث، ولكن سرعان ما ألقت الشرطة القبض عليه.

وقالت إليزابيث سانشيز، صاحبة العمل، لقناة فوكس: “لقد حاولوا سرقة السجل، كان الموظفون عندي شجعاناً للغاية… طلبت منهم ألا يفعلوا ذلك، لكن كان عليهم الدفاع عن أنفسهم”.

واعترفت سانشيز لوسائل الإعلام المحلية KGO، بأن “المبيعات انخفضت لأن لا أحد يريد الخروج، فهم خائفون على سلامتهم”. موضحة أن هذه الانخفاضات أكبر من تلك المسجلة خلال جائحة كوفيد-19.

وتعتزم سانشيز، التي تستنكر تزايد الجريمة في المنطقة، مع زوجها إغلاق مؤسستها للانتقال إلى سان فرانسيسكو. فيما أشار عمدة المدينة شينغ ثاو إلى رغبته في تعزيز الأمن في المقاطعات، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.

من جانبه، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في بيان صحفي، الثلاثاء. نشر دورية للطرق السريعة مع إرسال 120 من عناصر دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إلى أوكلاند للمساعدة في مكافحة الجريمة.