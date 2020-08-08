بالفيديو.. موقع الليغا يتغنى بالجزائري عيسى ماندي

أبرز الموقع الرسمي لليغا الإسبانية، موهبة ومهارات الدولي الجزائري عيسى ماندي، بألوان ناديه ريال بيتيس.

ونشر الموقع الرسمي لليغا عبر تويتر، مقطع فيديو، أظهر من خلال موهبة ماندي، بعيدا عن مهامه الدفاعية في الفريق.

وضم هذا الفيديو، مجموعة من أجمل الأهداف التي بصم عليها مدافع الخضر، بألوان ناديه ريال بيتيس، ضمن الليغا الإسبانية.

يذكر أن عيسى ماندي، يتواجد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، محل صراع أكبر الأندية الأوربية، الساعية للتعاقد معه.