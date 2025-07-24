بالفيديو.. موكوينا يخضع لاعبي المولودية لتدريبات بدنية شاقة

يواصل مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، الإشاف على تدريبات الفريق، تحضيرا للموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدراة المولودية، عبرالسحاب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو للحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها تعداد الفريق.

وأظهرت هذا الفيديو، اخضاع مدرب العميد، موكيونا، لاعبيه، لحصة تدريب بدني شاق، في قاعة تقوية العضلات.

ويسعى مدرب مولودية الجزائر، استغلال هذه المرحلة الاولى من التحضيرات الصيفية، لوضع لاعبيه في أتم جاهزيتهم البدنية، قبل شرعه في التحضيرات الخاصة بالجانب الفني، والتكتيكي.