بالفيديو.. موكوينا يخضع لاعبي المولودية لتدريبات بدنية شاقة
بقلم كريم تيغرمت
يواصل مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، الإشاف على تدريبات الفريق، تحضيرا للموسم الكروي الجديد.
ونشرت إدراة المولودية، عبرالسحاب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو للحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها تعداد الفريق.
وأظهرت هذا الفيديو، اخضاع مدرب العميد، موكيونا، لاعبيه، لحصة تدريب بدني شاق، في قاعة تقوية العضلات.
ويسعى مدرب مولودية الجزائر، استغلال هذه المرحلة الاولى من التحضيرات الصيفية، لوضع لاعبيه في أتم جاهزيتهم البدنية، قبل شرعه في التحضيرات الخاصة بالجانب الفني، والتكتيكي.
🤳 | 𝗛𝗮𝗿𝗱 𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝘆𝗺 𝗶𝗻 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆’𝘀 𝗺𝗼𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 💪🏼💥#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/p2mANJYasb
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) July 24, 2025
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