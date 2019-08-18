بالفيديو.. موك صايب وشمسو فريكلان يشعلان اليوتيوب بديو غنائي

أطلق كل من النجم الجزائري الشاب، مختار صايب، والمعروف بـ”موك صايب”، والفنان الجزائري “شمسو فريكلان”، ديو غنائي، على طريقة الفيدو كليب، بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

الأغنية تحمل عنوان ” Mi Amour”، وهي من كلمات، “موك صايب” و”شمسوو فيركلان”، وأخرج الفيديو كليب، إبراهيم حديد.

وحصلت الأغنية على أكثر من 300 ألف مشاهدة، بعد ساعات فقط من طرحها على موقع اليوتيوب.

ويمتلك الفنانين الشابين، قاعدة جماهيرية كبيرة، وحصلت أغانيهم الأخيرة على اليوتيوب، على نسب مشاهدات عالية.

على غرار رائعة “قوليلي علاش”، لشمسو فريكلان، والتي حصلت على 15 مليون مشاهدة، بعد أشهر من طرحها.

وكان آخر أعمال الفنان الشاب، “موك صايب”، ديو غنائي جمعه مع زوجته البريطانية “إليس”، بعنوان “ma bella”، وتقترب الأغنية من 5 مليون مشاهدة، بعد أسابيع من طرحها.