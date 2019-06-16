بالفيديو.. “موك صايب” يتصدر اليوتيوب بديو غنائي مغاربي

أصدر الفنان الجزائري، “موك صايب”، ديو غنائي جديد، مع الفنانة المغربية، “سلمى رشيد”، بعنوان “ma gazelle”.

الأغنية من كلمات، وألحان “ياسين رامي”، وتوزيع د”وكي” و”موك صايب”، ومن إنتاج “سلمى رشيد”.

ويحمل هذا الديو المغاربي، الطابع الرومانسي، وبإيقاعات تمزج بين “الراي” و”البوب”.

الفيديو كليب تم تصويره في أحد أفخم فنادق مدينة طنجة المغربية، تحت إشراف المخرج “يونس الراقي”.

وشارك في تصوير الفيديو كليب، مدير تصوير من “هوليود”، من أجل أن تكون النتيجة النهائية متميّزة ومختلفة عمّا يروج في الساحة الفنية حاليا.

وقد جاء الديو الغنائي بين نجمي الأغنية المغاربية، اللذين يحظيان بقاعدة جماهيرية كبيرة بالعالم العربي، استجابة لطلب الجمهور.

وذلك بعد لقاء جمع بين موك صايب وسلمى رشيد، في مدينة أكادير، وصعودهما المنصة معا في أحد السهرات الفنية، وانتشر فيديو لمقطع غنائهما مع بعض، بكثرة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتصدر هذا الديو الغنائي الجديد لـ”موك صايب”، و”سلمى رشيد”، اليوتيوب، بأكثر 3 ملايين مشاهدة، بعد ثلاثة أيام فقط من طرحها.