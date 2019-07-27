بالفيديو.. موك صايب يطرح ديو غنائي رفقة زوجته “أليس”

طرح الفنان الجزائري، “مختار صايب”، والمعروف فنيا بإسم “موك صايب”، فيديو كليب جديد، لديو غنائي جمعه مع زوجته “أليس صايب”.

الأغنية بعنوان “ma bella”، وشاركه في تصوير فيديو كليب، “موك صايب” وزوجته “أليس”، طفليهما الصغيران.

وحصلت الأغنية على أكثر من مليون مشاهدة، بعد يوم واحد من طرحها على صفحة الفنان، بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وكان النجم الجزائري، قد حصل على نجاح كبير من خلال أغنيته الأخيرة، والتي جمعته مع الفنانة المغربية، “سلمى رشيد”، حيث حصلت الأغنية على أكثر من 23 مليون مشاهدة، بعد أقل من شهرين على طرحها، بـ”اليوتيوب”.