بالفيديو.. مولودية الجزائر تتعادل وديا أمام نادي لافال
بقلم كريم تيغرمت
تعادل فريق مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، في المباراة الودية التحضيرية، التي جمعتهم بنادي لافال، ضمن تربصهم الصيفي، الجاري بفرنسا.
وفرض أشبال المدرب باتريس بوميل، التعادل الإيجابي على منافسهم في هذه المبارات التحضيرية نادي لافال، بنتيجة ثلاثة أهداف في كل شبكة.
وتداول على تسجيل أهداف مولودية الجزائري كل من المدافع أنتوني باجو، مهدي بوشريط، وكمال حميدي.
ومن المقرر أن يخوض تعداد مولودية الجزائر، مباراة ودية تحضيرية ثانية، أمسية اليوم الجمعة، في مواجهة نادي شاتورو.
📹 | أهداف مباراة لافال التحضيرية التي انتهت بثلاثة أهداف في كل شبكة 🥅⚽🎥
𝐌𝐨𝐮𝐥𝐨𝐮𝐝𝐢𝐚 𝐨𝐧 𝐭𝐨𝐮𝐫 - 𝐫𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 – 𝐬𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/wwxb3k1h6E
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) August 9, 2024
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