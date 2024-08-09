بالفيديو.. مولودية الجزائر تتعادل وديا أمام نادي لافال

تعادل فريق مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، في المباراة الودية التحضيرية، التي جمعتهم بنادي لافال، ضمن تربصهم الصيفي، الجاري بفرنسا.

وفرض أشبال المدرب باتريس بوميل، التعادل الإيجابي على منافسهم في هذه المبارات التحضيرية نادي لافال، بنتيجة ثلاثة أهداف في كل شبكة.

وتداول على تسجيل أهداف مولودية الجزائري كل من المدافع أنتوني باجو، مهدي بوشريط، وكمال حميدي.

ومن المقرر أن يخوض تعداد مولودية الجزائر، مباراة ودية تحضيرية ثانية، أمسية اليوم الجمعة، في مواجهة نادي شاتورو.