بالفيديو.. مولودية الجزائر تستعيد خدمات الثنائي منزلة وبانغورا
نجح فريق مولودية الجزائر، في استعادة خدمات الثنائي عبد القادر منزلة، وساليو بانغورا، بعد غياب طويل بداعي الإصابة.
وكشفت إدارة مولودية الجزائر، عن تعافي الثنائي منزلة، وبانغورا، من الإصابة التي كانا يعانيان منها، بعد خضوعهما للعلاج اللازم.
كما أكد ذات المصدر، اندماج الثنائي السابق ذكره، في التدريبات الجماعية للفريق، مع بقية زملائهم، تحضيرا للمباريات المقبلة.
وتعد عودة الثنائي، منزلة، وبانغورا، جد مفيدة لفريق مولودية الجزائر، ومدربه رولان موكوينا، الذي سيحظى بحلول إضافية في المباريات المقبلة للفريق.
✨ | Look who’s back in group training !
⬅️ | بعد أسابيع من العلاج والتدريبات الشاقة، هكذا استقبل لاعبو المولودية الثنائي منزلة وبانغورا في التدريبات الجماعية 🟢🔴👌💪#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆𝒔𝑪𝑨𝑭𝑪𝑳#نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/g4q3JZhJXH
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) November 15, 2025