بالفيديو.. مولودية الجزائر تستعيد خدمات الثنائي منزلة وبانغورا

نجح فريق مولودية الجزائر، في استعادة خدمات الثنائي عبد القادر منزلة، وساليو بانغورا، بعد غياب طويل بداعي الإصابة.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر، عن تعافي الثنائي منزلة، وبانغورا، من الإصابة التي كانا يعانيان منها، بعد خضوعهما للعلاج اللازم.

كما أكد ذات المصدر، اندماج الثنائي السابق ذكره، في التدريبات الجماعية للفريق، مع بقية زملائهم، تحضيرا للمباريات المقبلة.

وتعد عودة الثنائي، منزلة، وبانغورا، جد مفيدة لفريق مولودية الجزائر، ومدربه رولان موكوينا، الذي سيحظى بحلول إضافية في المباريات المقبلة للفريق.