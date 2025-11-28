بالفيديو.. مولودية الجزائر تفتتح المتجر الرسمي للفريق

افتتحت إدارة فريق مولودية الجزائر، المتجر الرسمي للنادي “مولودية ستور”، بملعب “الشهيد علي عمار” المدعو “علي لابوانت”، بالدويرة.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية، أظهرت فيه افتتاح متجر الفريق، من طرف رئيس النادي حاج رجم، بحضور أعضاء إدارة النادي.

كما وصف مسؤولي المولودية، هذا المتجر الخاص بالنادي، بـ”فضاء ينبض بألوان عميد الأندية الجزائرية”.

ومن شأن هذا المتجر، أن يتيح لأنصار مولودية الجزائر، امكانية شراء الأقمصة الرسمية للفريق، وكل الألبسة الرياضة الأخرى الخاصة بالنادي.

🤩 | افتتاح المتجر الرسمي مولودية ستور، بملعب الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت بالدويرة 👕

✨ | فضاء ينبض بألوان عميد الأندية الجزائرية 💚❤️#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/JeKsiQhnW8 — Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) November 27, 2025

مولودية