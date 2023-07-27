بالفيديو.. مولودية الجزائر تقدم أناتوف بطريقة عالمية

قدّمت إدارة مولودية الجزائر اليوم الخميس، المستقدم الجديد مسلم أناتوف بطريقة عالمية و جميلة جدا.

وكتبت إدارة مولودية الجزائر، عبر الفيديو الذي نشرته على الصفحة الرسمية في الفايسبوك “لن تفتقد حرارة الجنوب على ضفاف المنعرج الجنوبي.. أهلا بك في بيت العميد”.

وكان مسلم أناتوف، قد استقدم للفريق العاصمي بعد تألقه اللافت للإنتباه مع المنتخب الوطني لأقل من 27 سنة في وقت سابق في البطولة العربية.

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