بالفيديو.. مولينا: “بلماضي رفض إبرام عقود مشبوهة مع عدة شركات”

كشف الصحفي الفرنسي بصحيفة “ذا غارديان” رومان مولينا عن بعض المشاكل التي تخص الكرة الجزائرية عبر بث مباشر على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر.

وتابع البث المباشر للصحفي الفرنسي أزيد من 70 ألف متابع على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر.

واشتهر الصحفي الفرنسي رومان مولينا باعتياده على نشر الفضائح المتعلقة بالرياضة ومشاهير كرة القدم، مرفقًا مستندات تثبت صحة اتهاماته.

وقال ‏مولينا: “أحب كرة القدم الجزائرية و حزين للصراعات الداخلية التي تحدث داخل الاتحاد الجزائري و أنا فخور جدا بما يقوم به بلماضي و نزاهته في كل شيء. حتى أنه رفض ابرام عدة عقود مشبوهة مع شركات كأديداس”.

وأضاف” هناك مشاكل في الإتحادية الجزائرية. الرئيس السابق للفاف (زطشي) يشن حرباً على الرئيس الحالي الذي لا يحق له الترشح، لأنه لا يتوفر على اللوائح، لكن الفيفا وافقت على ذلك لأن كل ما يهم في الأمر هو إنهاء مهام زطشي وأنا لا أعرف لماذا”.

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